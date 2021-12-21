Трудовым мигрантам в России выдадут патенты в виде карты с чипом

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Трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в виде карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев рук владельца и электронное изображение лица.

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает ТАСС. Документ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

Уточняется, что на лицевой стороне карты, размер которой 8,5 сантиметра на 5,3 сантиметра, будут размещены фотография, ФИО и дата рождения владельца, серия, номер патента и ID, профессия и идентификационный номер налогоплательщика.

На оборотной стороне будет указано наименование региона, где работает мигрант, информация о том, кем и где выдан документ, нумерация бланка патента.

Кроме того, там будет размещен QR-код с ФИО, датой и местом рождения, гражданством, серией, номером и датой окончания срока действия ID и серией и номером выданного патента, а также электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом. Он будет содержать биометрические персональные данные.

В ноябре председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.