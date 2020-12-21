В Роспотребнадзоре не ожидают резких скачков заболеваемости COVID-19 в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что резких скачков заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время, скорее всего, не будет.
"Полагаю, что каких-либо резких скачков заболеваемости в ближайшее время не будет, а число новых случаев заболевших будет еще колебаться как в сторону повышения, так и в сторону понижения в отдельные дни на протяжении некоторого времени", – приводит слова Пшеничной РИА Новости.
По ее словам, варианты развития событий зависят от продолжения ответственного соблюдения санитарных мер в течение новогодних каникул. Пшеничная пояснила, что вечеринки и торжества в больших компаниях могут отрицательно повлиять на эпидемиологическую ситуацию, поэтому россиянам лучше ограничиться празднованием Нового года и Рождества в узком кругу родных и близких.
По данным Оперштаба, в России за последние сутки выявили рекордные 29 350 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавируса.
Ранее главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что новогодние праздники могут увеличить нагрузку на столичную систему здравоохранения, однако специалисты готовы к любому развитию ситуации с COVID-19. Она отметила, что медики работали от 12 до 24 часов в сутки уже с весны и до сих пор ничего не изменилось. По мнению Лысенко, все сотрудники медучреждений уже адаптировались к подобному графику.
В России за сутки выявили 29 350 случаев COVID-19
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