Врач рекомендовала не составлять списки запретных продуктов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ассистент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Марина Берковская посоветовала не составлять списки запретных продуктов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Зацикленность на еде и четкие установки, правила по поводу еды, которые насаждаются всякими псевдонаучными гуру, ведут к тому, что у нас поголовно люди с нарушениями пищевого поведения. <…> То есть человек ставит во главу угла правильность рациона, полагая, что за счет соблюдения сложных правил он станет лучше, чище, здоровее", – заявила Берковская.
По ее словам, полное исключение ряда групп продуктов может привести к психическим заболеваниям. Специалист отметила, что лучшим способом в данной ситуации станет снижение объемов употребления вредных продуктов.
"Если человек сам себе разрешает что-то есть, то, скорее всего, его отношение к этому будет гораздо проще. Обратите внимание: сладкое больше всего любят те, кто всю жизнь себя жестко ограничивает в сладком. Всем известно, что сахар неполезен. Но если человек в день съедает ложку сахара – это нормально", – сказала Берковская.
Ранее ученые выяснили, что диетические напитки могут нанести такой же вред сердцу, как и напитки, содержащие сахар. Исследователи выяснили, что напитки и с сахаром, и с сахарозаменителями повышают риск инсульта и инфаркта на 20% по сравнению с теми, кто пил воду, чай и кофе. В эксперименте приняли участие свыше 100 тысяч человек, он длился 10 лет.
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