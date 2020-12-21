Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину

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Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила на обвинения во лжи на пресс-конференции Владимира Путина.

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич потребовал наказать Безукладову за вводящую в заблуждение табличку "Я беременна".

В разговоре с изданием "Московский комсомолец" журналистка выразила недоумение тем, что ее заподозрили во лжи. Также она заявила о готовности сделать выписку из медкарты, подтверждающую сведения о беременности.

По ее словам, во время пресс-конференции она, "возможно, не совсем внятно ответила Владимир Владимировичу о своем действующем статусе в силу волнения".

"Но во время федерального пресс-подхода я четко обозначила: "Да, я в положении", – сказала Безукладова.

Комментируя обвинения в свой адрес о якобы "лживом подвиге" вице-губернатора Рязани Игоря Грекова и обмане о количестве спасенных людей, Безукладова отметила, что для каждого человека понятие геройства разное.

"Для меня то обстоятельство, что человек в мирное время, рискуя жизнью, спас семь человек – достойно внимания", – отметила она.

Безукладова пояснила, что сведения о семерых спасенных ей представили журналисты. Она – супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова.

В то же время руководитель рязанского отделения Союза журналистов Галина Зайцева заявила, что Безукладова не является профессиональным журналистом.

"Она медиаменеджер, руководитель, но она не журналист сама. Она не состоит в Союзе журналистов России. Я впервые встречаюсь с такой ситуацией, на моей памяти еще не было такого случая", – сказала Зайцева радио "Говорит Москва".

Житель села Алакуртти Мурманской области ранее принес извинения врачу, на которую пожаловался во время пресс-конференции Владимира Путина.