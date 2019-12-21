Дан старт десятидневному спортивному празднику в комплексе "Лужники"

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На Фестивальной площади московского комплекса "Лужники" открылся дестидневный спортивный праздник. Об этом сообщаетАгентство "Москва".

Отмечается, что на площади появилась светодиодная елка, вокруг которой развернулись мероприятия. В частности, были открыты спортивно-развлекательные площадки и снежная трасса для сноубординга и тюбинга.

Помимо этого, был оборудован арт-объект Dednasporte, представляющий из себя объемные фигуры спортивных Дедов Морозов. Также установлены мотоаттракцион, аэротруба и ледовые горки.

Сегодня в рамках фестиваля запланирован старт кубка мира по снегоходному фристайлу. В последующие дни там пройдут спортивные эстафеты и конкурсы, а также игры.

Ранее Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров. Ледовая площадка находится между станциями метро "Спортивная" и МЦК Лужники.