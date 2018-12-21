Ракова вошла в оргкомитет форума "Здоровье нации – основа процветания России"

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вошла в состав оргкомитета форума "Здоровье нации – основа процветания России". Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.
Сопредседателями оргкомитета форума стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и академик Лео Бокерия. В оргкомитет также вошли замглавы Минздрава Олег Салагай, руководитель Минтруда Максим Топилин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и другие.
Сам форум пройдет с 29 по 31 мая в столичном Гостином дворе. В программу включены круглый стол "Независимость. Жизнь без алкоголя, табака, наркотиков" и экспозиция ГБУЗ "Московский научно-практический центр наркологии Депздрава Москвы".
Ежегодно в форуме участвуют от 10 до 15 министерств и ведомств, а также свыше 200 организаций. Национальные проекты обсуждают работники здравоохранения, образования, спорта, сферы строительства, благоустройства и экологии.
В 2018 году на форуме поднимались темы, связанные со здоровьем нации. Речь шла о питании, спорте, безопасности и инновации в лечении, в том числе от алкоголя и наркотиков.
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