Экипаж МКС отметит Новый год с фотографиями оливье и шампанского

Летчик-космонавт РФ, Герой России Андрей Борисенко сообщил, что космонавты, находящиеся на Международной космической станции, будут встречать Новый год с фотографиями шампанского и оливье. Елку космонавты прикрепят к потолку.
"В таком виде шампанское и оливье будут присутствовать на борту. Мы поднимаем тосты за Новый год, используя наши бортовые чай, кофе, воды и соки – в общем все, что есть в нашем космическом рационе", – приводит слова Борисенко Агентство "Москва".
По его словам, на станции также будет елка, которую украсят космическими игрушками и прикрепят на потолке.
"Также мы наряжаем космическую елку, которая лежит у нас в укромном уголке весь год, космическими игрушками", – сказал космонавт.
Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева посоветовала россиянам отказаться в новогоднюю ночь от сладкого, а после застолья – прогуляться на свежем воздухе.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.