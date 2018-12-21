Экипаж МКС отметит Новый год с фотографиями оливье и шампанского

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Летчик-космонавт РФ, Герой России Андрей Борисенко сообщил, что космонавты, находящиеся на Международной космической станции, будут встречать Новый год с фотографиями шампанского и оливье. Елку космонавты прикрепят к потолку.

"В таком виде шампанское и оливье будут присутствовать на борту. Мы поднимаем тосты за Новый год, используя наши бортовые чай, кофе, воды и соки – в общем все, что есть в нашем космическом рационе", – приводит слова Борисенко Агентство "Москва".

По его словам, на станции также будет елка, которую украсят космическими игрушками и прикрепят на потолке.

"Также мы наряжаем космическую елку, которая лежит у нас в укромном уголке весь год, космическими игрушками", – сказал космонавт.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева посоветовала россиянам отказаться в новогоднюю ночь от сладкого, а после застолья – прогуляться на свежем воздухе.