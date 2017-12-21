Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Больше половины россиян признались в гордости за страну. Этот показатель вырос с 70 процентов в 2013 году до 83 процентов сейчас.
При этом, как сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре", эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с "историей" (46 процентов). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность – "место, где я родился и вырос" (39 процентов). На третьем – территориальная идентичность ("наша земля, территория на которой мы живем"). Между тем за прошедший год снизилась значимость позиции "государство, в котором я живу" (с 26 процентов до 17 процентов).
По данным опроса три четверти (72 процента) респондентов считают, что Россия сегодня является "великой державой". Противоположного мнения придерживается каждый пятый (22 процента).
Ранее сообщалось, что россияне стали оптимистичнее смотреть в будущее, чем в предыдущие два года. По мнению 31 процента опрошенных, страна уже прошла тяжелый период.
Однако 41 процент ожидает худших времен, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). А 21 процент респондентов полагает, что самые большие сложности население переживает именно сейчас.
Социологи зафиксировали положительную динамику индекса в нынешнем году, хотя он по-прежнему находится в области отрицательных значений. В сентябре 2017 года индекс оказался на отметке – 31 пункт, отмечено в исследовании. При этом в прошлые пару лет ожидания россиян в отношении будущего были пессимистичнее: –52 пункта в сентябре 2015 года и – 48 пунктов в сентябре 2016 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: