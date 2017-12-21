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Больше половины россиян признались в гордости за страну. Этот показатель вырос с 70 процентов в 2013 году до 83 процентов сейчас.

При этом, как сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре", эмоциональное восприятие своего сообщества по-прежнему связывается у респондентов в первую очередь с "историей" (46 процентов). На втором месте по эмоциональной значимости располагается локальная идентичность – "место, где я родился и вырос" (39 процентов). На третьем – территориальная идентичность ("наша земля, территория на которой мы живем"). Между тем за прошедший год снизилась значимость позиции "государство, в котором я живу" (с 26 процентов до 17 процентов).

По данным опроса три четверти (72 процента) респондентов считают, что Россия сегодня является "великой державой". Противоположного мнения придерживается каждый пятый (22 процента).

Ранее сообщалось, что россияне стали оптимистичнее смотреть в будущее, чем в предыдущие два года. По мнению 31 процента опрошенных, страна уже прошла тяжелый период.

Однако 41 процент ожидает худших времен, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). А 21 процент респондентов полагает, что самые большие сложности население переживает именно сейчас.

Социологи зафиксировали положительную динамику индекса в нынешнем году, хотя он по-прежнему находится в области отрицательных значений. В сентябре 2017 года индекс оказался на отметке – 31 пункт, отмечено в исследовании. При этом в прошлые пару лет ожидания россиян в отношении будущего были пессимистичнее: –52 пункта в сентябре 2015 года и – 48 пунктов в сентябре 2016 года.