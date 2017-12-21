До 5 градусов мороза ожидается в московском регионе 21 декабря

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Облачная с прояснениями погода и до 5 градусов мороза ожидается в московском регионе в четверг, 21 декабря.
"Максимальная температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза, по области столбик термометра опустится до 5 градусов мороза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха высокая, 80 процентов. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба", – сообщает портал "Метеоновости".
Синоптики отмечают, что температура останется выше сезонных показателей на 4-5 градусов.
Ранее метеорологи сообщали, что небольшой мороз, снегопады и метели придут в столичный регион в ближайшие выходные.
Начиная с 21 декабря, температура будет снижаться. В четверг в течение суток в городе ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. Погода обещает быть достаточно тихой и обойдется без существенных осадков. В пятницу морозы станут покрепче – уже на уровне минус 3–5 градусов. Небольшие морозы сохранятся и в субботу. Вполне вероятно, что ночью столбики термометра опустятся до минус 5–10 градусов. В дневное время ожидается от 2 до 7 градусов мороза.
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