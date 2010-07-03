В ОП обсудят использование электронного голосования для выбора станции метро в Троицке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Представители Общественной палаты Москвы обсудят возможности применения системы электронного голосования для выбора места строительства станции метро в городе Троицке. Дискуссия пройдет на расширенном заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю в пятницу, 22 ноября.

Впервые система электронного голосования была протестирована на выборах в Мосгордумы VII созыва. Новый формат волеизъявления продемонстрировал потенциал для проведения опросов среди граждан по актуальным вопросам городской повестки.

Как следствие, цифровую систему могут использовать в вопросе определения места для строительства станции метро в городе Троицке. Подобный подход позволит выбрать наиболее подходящую и удобную для местных жителей площадку.

О возможностях и преимуществах дистанционного голосования при проведении опроса расскажут заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов и представители департамента информационных технологий города.

В Троицке планируют разместить конечную станцию Коммунарской линии метро. Она будет начинаться от станции МЦК Крымская, на ней планируют построить 16 станций и обеспечить интеграцию с тремя линиями метро и с МЦК.

