21 ноября, 18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Названы самые распространенные в РФ формы повышения квалификации. Так, согласно результатам опроса Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, наиболее популярной формой повышения квалификации работников в России (62,9 процента) является наставничество.
Также популярно корпоративное обучение с привлечением внешних специалистов (48,7 процента) и обучение усилиями штатных специалистов (43,1 процента). При этом отмечается, что наименее распространено дополнительное профессиональное образование в неучебных организациях, а также международные стажировки для сотрудников, передает RT.
Чаще всего наставничество применяется на предприятиях, связанных с перспективными видами вооружения. На предприятиях, относящихся к наукам о жизни, такая система используется меньше всего. Наиболее часто в систему наставничества вовлечены рабочие.
Ранее сообщалось, что региональных чиновников обяжут подтверждать квалификацию. Им придется сдавать экзамены по проектному управлению. Это коснется госслужащих всех субъектов федерации, которые участвуют в реализации приоритетных проектов кабмина. Тех, кто не сдаст экзамен, отправят на пересдачу. До конца сентября первыми проверку пройдут чиновники Белгородской области.
Госслужащие пройдут очное тестирование в письменной или электронной форме в классе РАНХиГС. Задания нужно будет выполнить в течение часа. Чтобы пройти экзамен, нужно будет ответить как минимум на 65 процентов вопросов. При этом руководители проекта должны набрать не менее 13 баллов из 18, а старшие должностные лица – 14.
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