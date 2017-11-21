Натали Портман рассказала о регулярных домогательствах на съемках

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Актриса Натали Портман рассказала о случаях домогательств и дискриминации на съемках фильмов.

"Определенно никогда не сталкивалась с насилием, определенно нет, но в какой-то степени у меня были случаи дискриминации и домогательств почти везде, где я работала", – поделилась она, передает "Газета.ру".

Портман привела в пример ситуацию с продюсером, который пригласил ее в частный самолет. Оказалось, что на воздушном судне была только одна кровать. Она восприняла такой поступок как неприемлемый. А один из режиссеров, с которым работала актриса, предпочел прислушаться к мнению ее коллег-мужчин.

Ранее полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию почти двадцати дел, касающихся причастности представителей шоу-бизнеса США к правонарушениям на сексуальной почве. Одна из голливудских актрис обвинила в домогательствах Стивена Сигала.

Подробнее о том, кто еще оказался замешан в подобных скандалах, читайте в нашем материале.