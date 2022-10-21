Автомобилистам столичного региона рекомендовали пока не менять резину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Водителям столичного региона пока не стоит менять летнюю резину на зимнюю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен. До снега еще далеко", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время нет необходимости менять резину.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что первые заморозки могут прийти в столичный регион уже 24–25 октября. Не исключено, что в эти дни среднесуточные температуры опустятся до -5 градусов.

Между тем Вильфанд отмечал, что в ближайшие дни в Москве ожидается повышенная влажность и усиление ветра до 6–11 метров в секунду. Наиболее комфортная для горожан погода прогнозируется в субботу, 22 октября.



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