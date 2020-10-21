В ВЭФ предупредили об упразднении 85 млн рабочих мест из-за развития технологий

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты предупреждают, что внедрение новых технологий неизбежно приведет к сокращению большого количества рабочих мест. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF).
Авторы исследования отмечают, что на автоматизацию многих рабочих процессов сильно повлияли ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Работодатели из 26 стран мира предполагают, что через пять лет количество рабочих мест сократится на 85 миллионов.
Как подчеркивают авторы исследования, к 2025 году должно появиться 97 миллионов новых мест, приспособленных к разделению труда между людьми, машинами и алгоритмами.
В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского ранее сообщили, что Россия могла бы перейти на трехчасовой рабочий день к 2040 году при сохранении нынешних темпов роста производительности. По мнению специалистов, это станет возможно, если предприятия будут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не сокращать их.
Исследователи отталкивались от научного прогноза английского экономиста Джона Кейнса. В эссе 1930 года он писал, что к 2030 году производство сможет перейти на трехчасовые смены. Однако пока прогноз не сбывается. В нынешних реалиях предполагается, что к 2030 году сотруднику нужно будет работать не меньше 33 часов в неделю.
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