Чемоданный аукцион. Что делают с забытым багажом за рубежом

За рубежом придумали интересное решение: в некоторых странах устраивают распродажи багажа, при этом неизвестно, что внутри. Торги пользуются большой популярностью.

В российских аэропортах забытые чемоданы и сумки хранятся в камере невостребованного багажа в течение шести месяцев. Потом их направляют на утилизацию. Вещи, за которыми так и не пришли владельцы, описывают и передают подрядчику, который их увозит и сжигает.

Ни о каких аукционах в столичных аэропортах пока речи не идет. Хотя аэропорт Внуково готов выставлять на аукционы забытые на его территории чемоданы. Это станет возможно, если такую практику урегулируют законом.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

