Названы регионы с самым доступным газом для населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область являются лидерами по доступности сетевого газа, говорится в исследовании РИА Новости, основанном на данных Росстата.

Эксперты посчитали количество кубических метров газа, которое население региона может купить на среднемесячную зарплату. Данные по ней за период с августа 2018 года по июль 2019 года поделили на региональный тариф на газ, установленный с 1 июля 2019 года.

Наиболее доступный газ оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа.

В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Москва. В этих регионах на среднюю зарплату доступно более 10 тысяч кубометров газа.

Во всех лидирующих регионах кроме Москвы цена на газ существенно ниже общероссийской. Это обусловлено тем, что в них добывается более 90% российского природного газа.

Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. На среднюю зарплату там можно приобрести менее 3 тысяч кубических метров газа. Это связано с высокими ценами на сырье.

Цены на газ в российских регионах отличаются более чем в 3 раза. Самый дешевый сетевой газ в ЯНАО – 4,27 рубля за кубометр. Еще в шести регионах – в ХМАО, Свердловской области, Ненецком автономном округе, Чечне, Севастополе и Сахалинской области – средняя цена сетевого газа ниже 5 рублей за кубометр.

Средняя потребительская цена на сетевой газ по стране составляет 6,27 рубля за кубический метр. Самая высокая цена газа в Иркутской области – 13,56 рубля за кубический метр.

В целом по стране на среднюю чистую зарплату можно купить чуть больше 6,3 тысячи кубометров сетевого газа. При этом значение показателя в разных регионах отличается более чем в 7 раз.

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