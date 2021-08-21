В Москве выявили 1 852 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за последние сутки выявили 1 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 590 человек, на ИВЛ находятся 327 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.



"В городе выздоровели еще 2 544 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 425 773", – говорится в сообщении.

Также за минувшие 24 часа в столице скончались 55 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пойти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За минувшие сутки в России выявили 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 832 (8,7%) протекают без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 6 726 523 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Бурятия – 0,19%, Республике Алтай и Республике Татарстан – 0,21%.