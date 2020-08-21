Судья Абрамова отклонила заявление о своем отводе по делу Ефремова

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Пресненский районный суд столицы отклонил заявление адвоката Эльмана Пашаева об отводе судьи Елены Абрамовой, которая рассматривает дело актера Михаила Ефремова, передает Москва 24.

В ходе заседания защитник артиста заявил отвод судье, обвинив ее в предвзятом отношении к стороне защиты актера. Сторона же обвинения, по его мнению, в суде обладает приоритетом.

Он также считает, что суд удовлетворяет все обвинения и стороны потерпевших, игнорируя доводы защиты.

21 августа в Пресненском суде проходит новое заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Сообщалось, что суд допросит нового свидетеля по видеосвязи, который является другом Александра Кобца, утверждавшего, что Ефремова не было за рулем.

С показаниями также выступила супруга Ефремова Софья Кругликова. Она сообщила, что на следующий день актер мучился от похмелья, а на теле у него были синяки и кровоподтеки.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".