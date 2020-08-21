Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе за весь летний сезон 2020 года, сообщает портал "Метеоновости".

Ниже всего столбики термометров опустились в подмосковных Черустях – до 2 градусов тепла. Утром 21 августа на главной метеостанции на ВДНХ температура понизилась до 8,7 градуса.

В то же время синоптики обещают, что в выходные ночи в столичном регионе станут теплее.

В субботу днем в городе будет около +23... +25 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 2–7 метров в секунду. В воскресенье столбики термометров могут дойти до +26 градусов. Аналогичная погода сохранится и в понедельник.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в конце августа и начале сентября будет по-летнему теплой и максимально комфортной. По его прогнозам, в ночное время столбики термометров будут показывать около +9... +14 градусов, а днем – около +25 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

Леус отметил, что температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

