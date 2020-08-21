Названы любимые вина россиян

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В Роскачестве назвали любимые вина россиян. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Илья Лоевский в интервью РИА Новости.

Специалист отметил, что за последние 15 лет существенно изменился профиль потребителя вина.

"Сейчас женщины стали более активны как покупатели и выбирают вина, в основном ориентируясь на вкус", – заявил Лоевский.

Он подчеркнул, что сейчас все больше потребителей хотят разбираться в вине, а не просто покупать напиток. Эксперт также отметил, что россияне стали предпочитать сухие вина.

"Сладость в вине становится немодной – все больше поклонников у сухих вин", – сказал Лоевский.

При этом фиксируется стабильный рост спроса на белые и розовые вина.

"Розе – это популярная, быстрорастущая категория для покупателя", – подтвердил специалист.

Лоевский добавил, что россияне также часто отдают предпочтение менее алкогольным винам.

"Это настоящий вызов для производителей, потому что данная тенденция идет вразрез с климатическими условиями", – заключил эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, как сочетать вино и здоровый образ жизни. По мнению экспертов, предпочтение стоит отдавать сухим винам.