Названы любимые вина россиян

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
В Роскачестве назвали любимые вина россиян. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Илья Лоевский в интервью РИА Новости.
Специалист отметил, что за последние 15 лет существенно изменился профиль потребителя вина.
"Сейчас женщины стали более активны как покупатели и выбирают вина, в основном ориентируясь на вкус", – заявил Лоевский.
Он подчеркнул, что сейчас все больше потребителей хотят разбираться в вине, а не просто покупать напиток. Эксперт также отметил, что россияне стали предпочитать сухие вина.
"Сладость в вине становится немодной – все больше поклонников у сухих вин", – сказал Лоевский.
При этом фиксируется стабильный рост спроса на белые и розовые вина.
"Розе – это популярная, быстрорастущая категория для покупателя", – подтвердил специалист.
Лоевский добавил, что россияне также часто отдают предпочтение менее алкогольным винам.
"Это настоящий вызов для производителей, потому что данная тенденция идет вразрез с климатическими условиями", – заключил эксперт.
Ранее в Роскачестве рассказали, как сочетать вино и здоровый образ жизни. По мнению экспертов, предпочтение стоит отдавать сухим винам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: