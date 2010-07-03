Психолог рассказала, почему россиянкам не нужен мужчина для полного счастья

17:30
17:30
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Фото: depositphotos/Syda_Productions
Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, почему россиянкам для полного счастья нужны путешествия и деньги, а не мужья и дети, передает ИА "НСН".
Об этом говорят результаты опроса, в котором приняли участие 7,4 тысячи россиянок в возрасте от 18 до 55 лет. Исследование показало, что большая часть из них видит источником полного счастья путешествия, улучшение здоровья и высокооплачиваемую работу. В то же время меньше всего им нужны друзья и автомобиль. Мужчина осчастливил бы лишь 18% опрошенных женщин, а рождение ребенка – 9%.
Комментируя результаты опроса Бояринова отметила, что на вопрос о том, чего не хватает для полного счастья, люди скорее отвечают то, чего у них нет в настоящее время.
"У человека, которого спрашивают, чего вам не хватает для счастья, на момент уже что-то есть. Может быть, уже есть семья, дети или может быть, уже есть путешествия", – подчеркнула она. Таким образом, психолог сделала вывод, что эта статистика не говорит о том, что люди не хотят отношений или детей.
Лидерство высокооплачиваемой работы она назвала неудивительным, поскольку общество сегодня финансово ориентировано. Она отметила, что людей убеждают, что им для счастья в первую очередь нужны деньги и что если у человека есть деньги, он свободен, успешен, может путешествовать и содержать детей.
Что касается путешествий, то это, по ее словам, символ успешности современного человека. Дети же сейчас воспринимаются как нагрузка и ограничение свободы, добавила Бояринова.
Ранее сообщалось, что неудовлетворенность российских девушек своей внешностью объясняется стереотипными установками, которые передаются из поколения в поколение. По словам специалистов, на девушек давит страх, что мужчины не будут обращать внимание на ум и душу. Имеет влияние также стереотип о том, что красивые девушки не отличаются интеллектом.
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