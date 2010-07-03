Жителей Коптева смутила необычная лепнина на фасаде дома

Жителей Коптева смутила лепнина в форме дна от бутылки на фасаде дома
Жители столичного района Коптево обратили внимание на лепнину на доме № 40 в проезде Черепановых, передает телеканал Москва 24.
Жильцы дома утверждают, что она напоминает дно от пластиковой бутылки. Откуда появилась необычная лепнина, пока не ясно.
Ранее жителей Войковского района обескуражил появившийся там памятник "ерунде". Бесформенная фигура неопределенного цвета стоит в одном из жилых дворов.
В августе 2017 года на станции метро "Белорусская"-кольцевая на гипсовом барельефе колонны появился смеющийся человечек. Неизвестный аккуратно вписал фигурку в растительный орнамент на высоте чуть выше человеческого роста. Уже на следующий день фигурку убрали. В метро заявили, что человечек нарушал закон, поскольку станция является объектом культурного наследия.
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