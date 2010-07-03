Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в среду

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Переменная облачность без осадков ожидается в столице в среду, 21 августа. Об этом пишет портал "Метеоновости".

"Сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов", – сообщили синоптики.

При этом на портале отметили, что отдельные порывы ветра могут составить до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня незначительно повысится и составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Подмосковья предупреждали о сильном тумане. Местами видимость составляла всего 200 метров.