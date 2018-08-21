Автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах из-за грозы

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Столичных автомобилистов призвали быть осторожнее на дорогах и при парковке из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Специалисты советуют не оставлять автомобили под деревьями и около слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов. Кроме того, специалисты отметили, что неправильная парковка может стать причиной ДТП или осложнить дорожную ситуацию. По возможности москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Также из-за ухудшения погоды власти столицы обратились к рестораторам с просьбой приостановить работу летних веранд.

Ранее столичный МЧС выпустил предупреждение о том, что в регионе ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер и град. Погода испортится уже в ближайшие один-два часа. Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности.

Также в столице ожидается похолодание. Регион пересечет холодный атмосферный фронт. Прохлада сохранится в городе до конца рабочей недели.



