Роструд заявил, что контролирует соблюдение прав сотрудников IKEA

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Роструд контролирует соблюдение трудовых прав сотрудников компании IKEA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На текущий день массовых обращений от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало. По поручению Минтруда России и службы занятости, и государственные инспекции труда переведены в проактивный режим – реагирование по факту поступления в оперативный мониторинг уведомлений о предстоящем сокращении", – говорится в сообщении.

Ранее издание РБК сообщило, что Роструд направил компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в отношении российских работников. Отмечалось, что соответствующую проверку предложила провести вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в конце июня.

В марте этого года IKEA приостановила работу на территории РФ. В компании заявляли, что повторное открытие магазинов сети не планируется. В связи с этим была организована финальная распродажа товаров.

В то же время в СМИ появилась информация о наборе новых сотрудников. По данным источников изданий, людям предложили вакансии на складах и в самих магазинах, в том числе на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании.

