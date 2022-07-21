Роструд заявил, что контролирует соблюдение прав сотрудников IKEA

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Роструд контролирует соблюдение трудовых прав сотрудников компании IKEA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На текущий день массовых обращений от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало. По поручению Минтруда России и службы занятости, и государственные инспекции труда переведены в проактивный режим – реагирование по факту поступления в оперативный мониторинг уведомлений о предстоящем сокращении", – говорится в сообщении.
Ранее издание РБК сообщило, что Роструд направил компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в отношении российских работников. Отмечалось, что соответствующую проверку предложила провести вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в конце июня.
В марте этого года IKEA приостановила работу на территории РФ. В компании заявляли, что повторное открытие магазинов сети не планируется. В связи с этим была организована финальная распродажа товаров.
В то же время в СМИ появилась информация о наборе новых сотрудников. По данным источников изданий, людям предложили вакансии на складах и в самих магазинах, в том числе на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании.
IKEA, несмотря на свои заявления об уходе, ведет активный набор сотрудников – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: