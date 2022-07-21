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Общество

15:21

Роструд заявил, что контролирует соблюдение прав сотрудников IKEA

общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Роструд контролирует соблюдение трудовых прав сотрудников компании IKEA, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На текущий день массовых обращений от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало. По поручению Минтруда России и службы занятости, и государственные инспекции труда переведены в проактивный режим – реагирование по факту поступления в оперативный мониторинг уведомлений о предстоящем сокращении", – говорится в сообщении.

Ранее издание РБК сообщило, что Роструд направил компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в отношении российских работников. Отмечалось, что соответствующую проверку предложила провести вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в конце июня.

В марте этого года IKEA приостановила работу на территории РФ. В компании заявляли, что повторное открытие магазинов сети не планируется. В связи с этим была организована финальная распродажа товаров.

В то же время в СМИ появилась информация о наборе новых сотрудников. По данным источников изданий, людям предложили вакансии на складах и в самих магазинах, в том числе на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании.

IKEA, несмотря на свои заявления об уходе, ведет активный набор сотрудников – СМИ

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