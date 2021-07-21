Еще 5 машин разыграют среди сделавших прививку от COVID-19 москвичей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

21 июля состоится розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших прививку против коронавируса с 12 по 18 июля.

Прямая трансляция розыгрыша будет организована на телеканале Москва 24. После эфира победителям позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз.

Также имена выигравших будут опубликованы на mos.ru. Для проверки нужно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта на специальной странице.

Для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.

