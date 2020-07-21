Столичный отель пригрозил гостю делом о порнографии из-за фото в трусах в номере

Столичный отель пригрозил своему гостю делом о порнографии из-за фото в плавках в номере

Администрация московской гостиницы вышла на открытый конфликт со своим постояльцем. Причиной для споров стала фотография молодого человека, размещенная из номера отеля, передает телеканал Москва 24.

Снимок, сделанный в номере, был прикреплен к геолокации столичной гостиницы. Администрация, увидев данный кадр, обратилась к нему с просьбой удалить локацию либо само фото.

При этом мужчине пригрозили уголовным делом за распространение порнографии.

Гость сказал о дискриминации в свой адрес. Первоначально отель твердо стоял на своей позиции, затем администрация уверяла, что сотрудник неправильно донес информацию до клиента.

Ранее говорилось, что загрузка отелей в Москве снизилась из-за коронавируса. Весной загрузка гостиниц составляла не более 10%.

