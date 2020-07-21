Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:05

Столичный отель пригрозил гостю делом о порнографии из-за фото в трусах в номере

общество город

Столичный отель пригрозил своему гостю делом о порнографии из-за фото в плавках в номере

Администрация московской гостиницы вышла на открытый конфликт со своим постояльцем. Причиной для споров стала фотография молодого человека, размещенная из номера отеля, передает телеканал Москва 24.

Снимок, сделанный в номере, был прикреплен к геолокации столичной гостиницы. Администрация, увидев данный кадр, обратилась к нему с просьбой удалить локацию либо само фото.
При этом мужчине пригрозили уголовным делом за распространение порнографии.

Гость сказал о дискриминации в свой адрес. Первоначально отель твердо стоял на своей позиции, затем администрация уверяла, что сотрудник неправильно донес информацию до клиента.

Ранее говорилось, что загрузка отелей в Москве снизилась из-за коронавируса. Весной загрузка гостиниц составляла не более 10%.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать