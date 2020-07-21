Названы лучшие для жизни регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни. В его составлении приняли участие РБК и рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги".
В рамках исследования специалисты учитывали покупательскую активность жителей, своевременно выплачиваемые кредиты, климатические условия, уровень занятости, доступность жилья, а также спортивных и культурных объектов.
Согласно полученным данным, лучше всего живется в Санкт-Петербурге. Город набрал максимальные 7 баллов. Следом идут Москва (6,1), Белгородская область (5,64), Подмосковье (5,61) и Воронежская область (5,31). В конце рейтинга оказались Республика Алтай (-1,12), Карачаево-Черкесия (-1,15) и Тыва (-1,79).
Ранее были названы самые вежливые города России. Первую строчку рейтинга занял Нижний Новгород.
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