Названы лучшие для жизни регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни. В его составлении приняли участие РБК и рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги".

В рамках исследования специалисты учитывали покупательскую активность жителей, своевременно выплачиваемые кредиты, климатические условия, уровень занятости, доступность жилья, а также спортивных и культурных объектов.

Согласно полученным данным, лучше всего живется в Санкт-Петербурге. Город набрал максимальные 7 баллов. Следом идут Москва (6,1), Белгородская область (5,64), Подмосковье (5,61) и Воронежская область (5,31). В конце рейтинга оказались Республика Алтай (-1,12), Карачаево-Черкесия (-1,15) и Тыва (-1,79).

Ранее были названы самые вежливые города России. Первую строчку рейтинга занял Нижний Новгород.