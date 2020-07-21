113 тысяч москвичей открыли доступ к электронной медкарте за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронная медицинская карта с 26 июня стала доступна москвичам в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". С этого момента 113 тысяч жителей столицы получили доступ к электронной медкарте, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Доступ к ЭМК со смартфона – это удобно: чтобы записаться на прием к врачу, ознакомиться с результатами лабораторных, инструментальных исследований или данными прививочной карты ребенка, теперь достаточно просто открыть приложение и получить необходимую информацию в любом месте и в любое время", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Пользователям мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО" доступна вся информация из электронной медкарты. С помощью мобильного приложения можно записаться к врачу и на лабораторные исследования по направлению, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. В приложении можно настроить уведомления о предстоящих посещениях врача, включить оповещение об открытии записи к специалисту, чтобы выбрать удобную дату и время приема.

Кроме того, в электронную медицинскую карту на смартфоне можно вносить данные о ключевых показателях здоровья. Пользователи могут указать данные о температуре тела и уровне кислорода, пульсе, уровне сахара и артериальном давлении.

В начале июня горожане получили доступ к снимкам и результатам ПЭТ/КТ исследований. По словам эксперта отдела клинического аудита Центра диагностики и телемедицины Максима Смолярчука, это стало возможным благодаря подключению к Единому радиологическому сервису.

Ранее сообщалось, что к ЕМИАС подключили еще два учреждения здравоохранения столицы. Ими стали больница № 24 и больница № 67 имени Ворохобова.

В ГКБ № 67 теперь есть возможность автоматизированного ведения пациента на этапах от поступления в стационар до последующей выписки. Благодаря ЕМИАС медики смогут открыть электронные карты на каждого пациента. После подключения медицинские специалисты получают доступ к данным, вносимым в приемном отделении.

Первым стационаром, который подключили к ЕМИАС, является Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

