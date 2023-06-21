Литва заблокировала онлайн-доступ к ряду российских телеканалов

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Государственная комиссия по радио и телевидению Литвы, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, заблокировала возможность подключения онлайн к некоторым российским телеканалам, сообщает ТАСС.

Ограничения коснулись телеканалов, которые якобы носят агрессивный и пропагандистский характер. Речь идет о Russia Today на английском языке в Великобритании, Германии и Испании, "Спутнике", "РТР-Россия", "РТР-Планета", "России 24", РЕН ТВ и Первом канале.

Отмечается, что такое решение в Литве приняли с учетом рекомендаций Евросоюза по препятствованию распространению дезинформации и враждебной пропаганды.

В апреле департамент по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии заблокировал доступ к порталам, с помощью которых можно было в интернете смотреть передачи российских телевизионных каналов.

Для защиты информационного пространства Эстонии всего заблокировали 195 сайтов и 51 телеканал, содержание которых якобы носит характер враждебной пропаганды.

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