Юрист назвала способы обмана клиентов со стороны ресторанов

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Заместитель гендиректора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала, как рестораны могут обманывать клиентов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"...некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами", – отметила специалист.

Петропольская напомнила, что подобные действия нарушают закон "О защите прав потребителей". При этом в ряде случаев владельцы таким образом пытаются уйти от налогов.

Еще один распространенный вариант обмана – подмена блюд или напитков. Если клиенты покупают дорогой алкоголь или еду, приготовить заказ могут из более дешевых продуктов.

Эксперты Высшей школы экономики ранее рассказали, как магазины стимулируют потребителей совершать покупки. По словам маркетологов, в магазинах могут использовать секретные запахи или модные образы в социальных сетях.