Росгвардейцы сняли видео в поддержку сборной России на Евро-2020

Видео: youtube.com/"Росгвардия Самара"Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видео в поддержку сборной России, которая 21 июня в 22:00 сыграет с командой Дании заключительный матч группового этапа чемпионата Европы по футболу.
"Присоединяемся и желаем нашим футболистам успехов в предстоящем матче", – говорится в сообщении.
В съемках участвовали сотрудники спецподразделений, военнослужащие и музыканты Росгвардии, командир Центра подготовки личного состава Приволжского округа полковник Андрей Тряпичников, а также воспитанники кадетского класса Росгвардии имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.
На видео они передают друг другу мяч, параллельно зачитывая стихи лейтенанта Елены Гнатиенко, которая специально написала их для этого ролика.
Ранее нейросеть предсказала судьбу российской сборной на Евро-2020. По ее прогнозу, матч с датчанами россияне выиграют и выйдут в 1/8 финала. Согласно прогнозу, в первом раунде плей-офф россияне окажутся сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов, которой проиграют.
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