Умер поэт Александр Еременко

Фото: youtube.com/Театр "Мастерская П. Фоменко"

Умер поэт-метареалист Александр Еременко, сообщает ТАСС. Он ушел из жизни 21 июня в возрасте 70 лет.

Известно, что у поэта было онкологическое заболевание и он долгое время находился в хосписе.

Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность он получил в 1970–1990-е годы, создавал произведения, придерживаясь метода метареализма, означающего "метафизический", а также "метафорический реализм".

Он является автором сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты".

Еременко – лауреат премии имени Бориса Пастернака.