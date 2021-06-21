Умер поэт Александр Еременко

Фото: youtube.com/Театр "Мастерская П. Фоменко"
Умер поэт-метареалист Александр Еременко, сообщает ТАСС. Он ушел из жизни 21 июня в возрасте 70 лет.
Известно, что у поэта было онкологическое заболевание и он долгое время находился в хосписе.
Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность он получил в 1970–1990-е годы, создавал произведения, придерживаясь метода метареализма, означающего "метафизический", а также "метафорический реализм".
Он является автором сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты".
Еременко – лауреат премии имени Бориса Пастернака.