Стало известно, какие вопросы присылают россияне к прямой линии с Владимиром Путиным

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Россияне чаще всего обращаются в call-центр прямой линии с Владимиром Путиным с вопросами, касающимися здравоохранения. Также их интересуют темы ЖКХ, экономики, пенсии и дорог, сообщает телеканал "Россия 24".

"Тематика абсолютно разная – здравоохранение, экономика, был мужчина, который предлагал планы развития малого и крупного бизнеса, обращения по медицинской тематике", – говорится в сообщении.

Также поступали звонки с вопросами о пенсиях, поддержке малоимущих, дорогах, рынке труда, электро- и газоснабжении, ЖКХ.

По теме здравоохранения россияне спрашивали о введении новых ограничений, снятии старых, а также задавали вопросы о прививочной кампании.

Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Программа выйдет в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".