Дуров получил премию от Союза журналистов Казахстана

Фото: AP/Tatan Syuflana

Правление Союза журналистов Казахстана наградило премией Павла Дурова за принципиальную позицию против цензуры.

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram победил в номинации "Интернет-проект" за проявленную стойкость против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку пользователей в интернете, говорится на сайте СЖК.

В апреле мессенджер Telegram блокировали по решению суда. Причиной стало то, что руководство сервиса отказалось предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Противостояние мессенджера и спецслужб длится с 2017 года.