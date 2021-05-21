Минтруд поддержал идею депутата Романенко о сертификате на трудоустройство выпускников

Фото: Госдума РФ
Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало идею о том, что в России необходимо ввести специальные сертификаты на первое трудоустройство выпускников вузов и сузов. Инициативу выдвинул депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
По мнению депутата, работодателей необходимо стимулировать принимать на работу людей, которые не обладают практическим опытом работы – молодых специалистов. В частности, одной из таких мер может быть сертификат номиналом 100 тысяч рублей.
Согласно идее, эти деньги выдавались бы выпускникам, а работодатель смог бы их использовать в качестве компенсации своих расходов на уплату страховых взносов за работника.
Запрос Романенко направил в Минтруд. Замминистра Елена Мухтиярова отметила, что данная идея заслуживает внимания.
"Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства. Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения. Для этого, конечно, понадобится помощь экономистов", – отметил Романенко.
Ранее почти 37 тысяч жителей столицы с начала года нашли работу с помощью столичной службы занятости. Более 9 тысяч горожан трудоустроились в сервисной индустрии и столько же стали офисными работниками, около 6 тысяч человек вышли на работу в оптовой и розничной торговле.
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