Минтруд поддержал идею депутата Романенко о сертификате на трудоустройство выпускников

Фото: Госдума РФ

Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало идею о том, что в России необходимо ввести специальные сертификаты на первое трудоустройство выпускников вузов и сузов. Инициативу выдвинул депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.



По мнению депутата, работодателей необходимо стимулировать принимать на работу людей, которые не обладают практическим опытом работы – молодых специалистов. В частности, одной из таких мер может быть сертификат номиналом 100 тысяч рублей.

Согласно идее, эти деньги выдавались бы выпускникам, а работодатель смог бы их использовать в качестве компенсации своих расходов на уплату страховых взносов за работника.

Запрос Романенко направил в Минтруд. Замминистра Елена Мухтиярова отметила, что данная идея заслуживает внимания.

"Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства. Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения. Для этого, конечно, понадобится помощь экономистов", – отметил Романенко.

Ранее почти 37 тысяч жителей столицы с начала года нашли работу с помощью столичной службы занятости. Более 9 тысяч горожан трудоустроились в сервисной индустрии и столько же стали офисными работниками, около 6 тысяч человек вышли на работу в оптовой и розничной торговле.

