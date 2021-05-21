Инициативу Евгения Попова по созданию стандарта соцблагополучия поддержал Сергей Рябухин

Фото: Мария Попова
Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов выступил с инициативой о разработке стандарта социального благополучия москвича. Эту идею положительно оценил первый замглавы ккомитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор занимается разработкой аналогичного документа в масштабе страны.
"Цель стандарта – разработать механизмы, которые позволят предоставить равные условия доступа к социальным услугам и инфраструктуре всем москвичам, независимо от их уровня дохода и социального статуса", – сообщил Попов.
Он отметил, что ,так как люди платят налоги, они могут рассчитывать на поддержку власти.
В документе будет отражен перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для московских властей. Они затрагивают наиболее важные сферы жизни человека, в числе которых здравоохранение, образование, досуг, транспортная обеспеченность, охрана общественного порядка, трудоустройство и другие.
Попов уверен, что подобный стандарт особенно важен для социально незащищенных групп населения: многодетных, пенсионеров, маломобильных граждан, людей с невысокими доходами. Им будет обеспечена адресная поддержка.
"Стандарт будет способствовать решению одной из приоритетных задач государства – увеличению продолжительности жизни россиян", – прокомментировал инициативу Рябухин и отметил его актуальность и своевременность.
В заключение он добавил, что столь фундаментальный подход к проблеме не может не импонировать.
Ранее Попов выступил с предложением оказывать помощь многодетным семьям. Он обратил внимание, что только в Москве таких семей свыше 150 тысяч. Его инициатива была поддержана Федерацией независимых профсоюзов.
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