Законопроект об увеличении пособий по уходу за детьми приняли во II чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 1 июня увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан, сообщает РИА Новости.

Сегодня минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. После принятия закона размер выплат в обоих случаях увеличится до 6 752 рублей.

"Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, согласно проекту, максимальный размер пособия о уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13 504 рублей.

Ранее россиянам рассказали, как подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей. Для подачи заявления на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Документы на оформление выплаты принимаются до 1 октября текущего года.

О такой мере поддержки в ходе своего обращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил Владимир Путин. Он предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.

Помимо этого, глава государства заявил о том, что с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Сообщалось, что в правительстве соответствующие дополнительные выплаты семьям с детьми утвердили.