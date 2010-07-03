МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре, которые могут прийти в регион уже в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По прогнозам Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 вторника в ТиНАО ожидаются дождь и гроза. Во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду, подчеркнули в ведомстве.

Непогода в ближайшие часы придет и в Подмосковье, добавили в региональном главке МЧС.

В связи с ухудшением погоды водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Оставлять автомобили посоветовали вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, жителям столичного региона рекомендовали обходить рекламные щиты и не пытаться спрятаться от грозы под деревьями.

Ранее специалисты рассказали, что новую порцию дождей в четверг в Москву принесет холодный фронт. В городе, по прогнозам, будет около +21 градуса, а по области – до +23 градусов. Такая погода продержится до конца недели, уточнили в центре погоды "Фобос".

Синоптики также заявили о приходе в Москву климатического лета, так как в этом году май отличается высокой температурой воздуха. С 1 по 19 мая средняя суточная температура воздуха 11 раз поднималась выше 15 градусов, пояснили специалисты.