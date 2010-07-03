МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре, которые могут прийти в регион уже в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По прогнозам Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 вторника в ТиНАО ожидаются дождь и гроза. Во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду, подчеркнули в ведомстве.
Непогода в ближайшие часы придет и в Подмосковье, добавили в региональном главке МЧС.
В связи с ухудшением погоды водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Оставлять автомобили посоветовали вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, жителям столичного региона рекомендовали обходить рекламные щиты и не пытаться спрятаться от грозы под деревьями.
Ранее специалисты рассказали, что новую порцию дождей в четверг в Москву принесет холодный фронт. В городе, по прогнозам, будет около +21 градуса, а по области – до +23 градусов. Такая погода продержится до конца недели, уточнили в центре погоды "Фобос".
Синоптики также заявили о приходе в Москву климатического лета, так как в этом году май отличается высокой температурой воздуха. С 1 по 19 мая средняя суточная температура воздуха 11 раз поднималась выше 15 градусов, пояснили специалисты.
"Климат-контроль": похолодание ожидает москвичей к концу недели
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.