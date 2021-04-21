Дмитрий Певцов: люди не должны умирать от нехватки врачей

Фото: Кирилл Журавок
Народный артист России Дмитрий Певцов выразил надежду на то, что чиновники от медицины должны будут либо покинуть свой пост, либо выполнить все поручения президента РФ, высказанные в ходе его послания Федеральному собранию.
Артист отметил, что пандемия COVID-19 вскрыла все проблемы сферы здравоохранения в стране. Например, из-за абсолютной заполненности больниц аппараты ИВЛ распределялись между ними "буквально поштучно", сказал Певцов.
"Я видел, с какой болью говорил президент о потерях, когда многие лечебные учреждения из-за пандемии были вынуждены приостановить прием пациентов с хроническими заболеваниями. И как счастливы были врачи, когда президент поблагодарил "всех и каждого" за их героический труд", – подчеркнул исполнитель.
По его мнению, самым важным шагом на данный момент будет превращение слов российского лидера в дела.
Певцов рассказал, что болезни сердечно-сосудистой системы все еще остаются главной причиной преждевременной смертности, а в некоторых поликлиниках может быть один кардиолог на несколько филиалов.
Для решения таких проблем, по словам артиста, необходимо ввести жесткие нормативы по числу врачей узких специальностей на 100 000 населения.
"Людям нужна своевременная и квалифицированная медицинская помощь. Мы знаем, что врачи наши лучшие. Мы первыми в мире изобрели вакцину, за что, я уверен, надо дать ученым Госпремию", – заявил Певцов.
Также он подчеркнул необходимость введения сжатых сроков для чиновников от медицины на исправление сложившейся ситуации.
Ранее народный артист России предложил отменить пенсионную реформу и вернуть пенсионный возраст к границе 55 и 60 лет. По словам актера, многие просто не доживают до заслуженного отдыха.
Он добавил, что пенсионная реформа направлена против людей. По его мнению, платить налоги в России необходимо корпорациям.
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