Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 219 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2 057", – заявила вице-мэр.

Ракова рассказала, что перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Пациентам без симптомов вируса в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы.

У пациента не должно быть противопоказаний и хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С. Желающие сдать плазму крови могут обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 09:00 до 19:00.

Ранее Ракова сообщила, что после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию выздоровели три пациента. Она уточнила, что двоих москвичей выписали из стационаров через 10 дней после процедур, третьего – через 14 дней.

По словам медиков, пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после COVID-19, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений.

19 апреля Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось.

