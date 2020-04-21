Проект решения споров в Сети внесут в Кабмин летом

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Законопроект о создании в РФ специальной онлайн-платформы для урегулирования споров в интернете внесут в кабмин в июне. Ожидается, что данный проект уже представят в Госдуме в феврале следующего года, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что законопроект по внедрению данного механизма был разработан министерством юстиции РФ.

По данным российского ведомства, с этим проектом станет возможным наиболее эффективно защищать права потребителей.

Кроме того, в Минюсте ожидают, что будет снижена нагрузка на судебную систему.

Предполагается, что, кроме торговли, данный механизм, вероятно, распространят и на другие сферы судебных разбирательств.

Речь идет о поправках в федеральные законы "О защите прав потребителей" и "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника".

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