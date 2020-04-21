Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в медцентр в Коммунарке поступили 63 человека. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, в больнице на текущий момент находятся 568 пациентов. Из них с диагнозом пневмония 567 человек, коронавирус подтвержден у 412 пациентов.

В отделении реанимации находятся 52 человека, к искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 25 пациентов. Из больницы выписано 99 человек.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось.

