В Роспотребнадзоре заявили, что ношение масок в поездах остается обязательным требованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ношение масок в поездах остается обязательным требованием. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

В управлении отметили, что данное требование сохраняется, несмотря на снятие других коронавирусных ограничений.

Ранее РЖД отменили обязательное ношение масок для пассажиров поездов дальнего следования и на вокзалах. Такое решение приняли из-за стабилизации эпидемиологической ситуации. В РЖД отметили, что специалисты по-прежнему будут проводить дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям.

14 марта Сергей Собянин отменил масочный режим в Москве из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

