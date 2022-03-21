В Москве за сутки госпитализировали 146 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве госпитализировали 146 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 136 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

За последние 24 часа выздоровели еще 1 098 человек. Общее число выздоровевших в Москве составило 2 534 143. В столице за сутки выявили 771 новый случай COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 29 человек.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Бачарова заявила, что нельзя считать "Омикрон"-штамм коронавируса безопасным.

По ее словам, тяжелые последствия, которые наступают в течение года после перенесенного коронавируса все еще выше по сравнению со средним показателем. Баранова рассказала, что часто летальный исход наступает от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний.

