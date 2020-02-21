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Общество

21 февраля, 23:16

Спросившей Путина о зарплате женщине нашли работу и предложили сделать ремонт

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщине, задавшей Владимиру Путину вопрос, как можно прожить на 10,8 тысячи рублей в месяц, нашли работу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского района Санкт-Петербурга.

"Ей предложили работу в медицинском учреждении района, она согласилась. Она будет развозить документы. Женщина также рассказала, что работу ищет ее сын. Ему также предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве", – рассказала собеседница агентства.

Кроме того, в пятницу ее навестил глава района Николай Цед и предложил сделать в ее квартире косметический ремонт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о доходах россиян на основе тех примеров, которые были приведены в рамках разговора. Он также исключил возможность того, что вопрос был задан с целью провокации.

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