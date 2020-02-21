В Саратове нашли детей, которые росли без документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Саратовская прокуратура обнаружила двух детей, которые росли без документов, удостоверяющих личность. Также девочка и мальчик не ходили в образовательные и медицинские учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как рассказали агентству, в 2019 году заместитель прокурора области Павел Мельник несколько раз видел на улице детей, внешний вид которых вызывал опасения.

"Маленькие дети гуляли вдвоем без сопровождения взрослых, в неопрятной одежде, не соответствующей сезону, у девочки обувь была не размеру. В этой связи зампрокурора дал поручение провести проверку. Проверка показала, что дети с мамой жили на съемной квартире с признаками антисанитарии", – сказала собеседница агентства.

В ходе проверки было установлено, что в 2016 году женщина родила девочку в роддоме Саратова, но никаких документов на нее не оформляла. Документов не оформляли и на 10-летнего мальчика. Также выяснилось, что у женщины нет постоянной работы, но дети не были изолированы.

"После вмешательства прокуратуры по решению суда маму временно ограничили в правах, дети на это время помещены в интернатное учреждение, где мальчик стал посещать школу, а с девочкой проводятся занятия по возрасту", – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура полагает, что дети оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за бездействия органов системы профилактики.

В России на данный момент рассматривают возможность реформирования системы опеки и семейного устройства. В Совете по правам человека предлагают использовать изъятие ребенка из семьи как крайнюю меру в свете реальной угрозы жизни и здоровью.

В качестве дополнительной меры правозащитники высказали идею, согласно которой в России могут создать программы подготовки и сопровождения профессиональных замещающих семей. Подобная структура была бы полезна в случае, если детей все-таки будут изымать из семей. Потенциальных опекунов будут проверять у психиатра, а впоследствии предоставлять необходимую помощь.

