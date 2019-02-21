Раскрыта причина поражений в первые годы ВОВ

Маршал СССР Родион Малиновский. Фото: ТАСС/Илья Филатов

Одной из причин поражений в начале Великой Отечественной войне была неграмотность высшего командного состава, пишет маршал Советского Союза Родион Малиновский в своих дневниках, обнаруженных в Центральном архиве Минобороны РФ. Об этом рассказал кандидат исторических наук Александр Ясаков на круглом столе памяти маршала в Общественной палате РФ.

Он отметил, что изучил дневники Малиновского, посвященные событиям с марта 1941 по февраль 1943 года. В них маршал указывает, что советский генералитет в начале войны был неспособен решать боевые задачи. По мнению Малиновского, причиной этого стал низкий профессиональный уровень командного состава, передает РИА Новости.

В частности, маршал пишет: "Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба... Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания".

В свою очередь, директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов сообщил, что вскоре будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского периода Гражданской войны в Испании (1936-1939 годы). В то время он находился в Испании в качестве военного советника и остался в стране для описания военной обстановки и отправке докладов в Москву.

