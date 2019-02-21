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12:59

Москвичка каждое утро рисует портреты пассажиров в транспорте

общество

12:59

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Фото: instagram.com/le_kavale

Каждое утро москвичка Лера Бастрикова по дороге на работу рисует пассажиров общественного транспорта, передает телеканал Москва 24. На ее странице в соцсетях выложены десятки рисунков.

Девушка рассказала, что отправляется на работу на троллейбусе №25 или автобусе №3. По ее словам, она любит рисовать, а на пассажиров московского транспорта ее выбор пал из-за того, что за ними интересно наблюдать.

"С утра они какие? Довольно погруженные в себя, в свои мысли или в созерцание окружающей действительности, на улицу смотрят", – поделилась она. Бастрикова отметила, что ее не обижает, если люди, которых она изобразила, не видят своего сходства с полученным изображением.

"Надо нарисовать 100 000 портретов, чтобы 100 001 получился такой, какой хочется", – заявила она, подчеркнув, что это не заставит ее остановиться и перестать рисовать.

Москвичка каждое утро рисует портреты пассажиров в автобусе

общество

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