Американцы считают Россию более безопасной страной, чем США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пользователи американского форума Reddit рассказали соотечественнице, которая собирается поехать учиться в Россию, о преимуществах Москвы перед американскими и европейскими городами.

"Моя мама в ужасе от мысли о том, что я поеду в Россию учиться. <...> Она это объясняет тем, что меня там украдут и продадут в белое рабство", – приводит слова студентки портал ИноСМИ.

В то же время девушка отметила, что сама она считает негативный образ России плодом воображения американских СМИ.

"Россия была и остается намного более безопасным местом, чем Лос-Анджелес, Нью-Йорк и вообще любой другой большой город в США", – ответил ей один из пользователей.

"Тебя скорее украдут на стоянке гипермаркета в Далласе, чем в обычный день в России", – написал другой пользователь.

Еще одна американка рассказала, что год училась в Москве. Она отметила, что не чувствовала себя безопасней ни в одном другом городе мира.

"Я не понимаю, почему иностранцы считают, что Россия – это какая-то другая планета. Особенно те, кто приезжает из Америки, где разрешение на оружие – абсолютная норма", – добавил другой пользователь.

Ранее турецкое издание Medya Günlüğü перечислило шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам. Среди них – традиция брать с собой в гости небольшой подарок, привычка оставлять ложку в чашке или кружке, дважды встречать новый год, есть мороженое зимой, оставлять дела на последний момент и оптимизм.